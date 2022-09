Kickboxing: due atleti cuneesi in Nazionale alla conquista di Europeo e Mondiale

Cuneo celebra due maglie azzurre nella kickboxing, sport da combattimento che, sotto l’egida del CONI (FEDERKOMBAT), da oltre un anno è stato riconosciuto quale Sport Olimpico e che vedrà nell’autunno 2022 lo svolgimento dei Campionati Mondiali Juniores e degli Europei Seniores.

È il team Kickstar di Cuneo del DT Ivan Sciolla la fabbrica dei campioni Azzurri Nicole Perona (Senior) e Samuele Simondi (Cadetto).

In ordine di calendario, sarà prima Simondi a tenere alta la nostra bandiera, a Jesolo dal 1° all' 8 ottobre, combattendo ai Mondiali Giovanili WAKO (World Association of Kickboxing Organization) nelle discipline LightContact e KickLight -52kg Cadetti 13/15 anni.

Prima volta in Azzurro per lui e grande aspettativa, considerando anche, oltre al potenziale in crescita, anche il recente bronzo conquistato alla World Cup di Budapest (Ungheria) di giugno.

Dal 12 al 20 novembre, invece, sarà Antalya (Turchia) la sede degli Europei della Nazionale Maggiore.

Nicole Perona è atleta azzurra iridata dal 2009 (già pluricampionessa mondiale ed europea), ma quest’anno vestire la Maglia della Nazionale sarà ancora più importante, in quanto la sua categoria (Full Contact Senior -52kg) è stata selezionata tra quelle che parteciperanno ai Giochi Olimpici Europei di luglio 2023 in Polonia, e questi Campionati Europei 2022 saranno l’ultima fase di qualificazione per la scelta delle atlete che potranno ambire al preziosissimo Sogno Olimpico.

“Sono molto orgoglioso dei risultati che i ragazzi stanno ottenendo” - dichiara il Coach del Team Kickstar Mº Ivan Sciolla - “questi sono i frutti che si raccolgono solo dopo tanto impegno, costanza, umiltà e dedizione. Forza ragazzi, fateci sognare. Tutti con voi. Avanti così!”