Medical Lab è il nuovo medical partner di Cuneo Granda Volley

Il centro di medicina sportiva e fisioterapia Medical Lab, attivo in Piemonte e Valle d'Aosta con cinque sedi, è il medical partner di Cuneo Granda Volley per la stagione 2022/23. La collaborazione ha preso il via già in estate, quando giocatrici e staff biancorossi hanno svolto presso il Medical Lab di Vinovo le consuete visite mediche di inizio stagione.

UNA REALTÀ SOLIDA E IN CRESCITA

Il centro di medicina sportiva e fisioterapia Medical Lab rappresenta un punto di riferimento nel campo della riabilitazione, della prevenzione e del recupero funzionale per lo sport di alto livello, grazie alla competenza di medici specialisti e fisioterapisti. Uno staff di primo livello e un attento lavoro d’équipe garantiscono un percorso completo per il recupero da infortuni, interventi chirurgici e patologie, il raggiungimento del benessere fisico e un pronto ritorno all’attività sportiva. Nel centro si possono svolgere visite di idoneità medico sportiva, visite specialistiche (traumatologiche, ortopediche, fisiatriche, cardiologiche), percorsi completi di fisioterapia (anche in piscina). La convenzione permetterà ai tesserati di Cuneo Granda Volley di accedere alle prestazioni presso i centri Medical Lab a condizioni agevolate.

PAOLO CORNERO, DIRETTORE GENERALE CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo molto soddisfatti per una partnership che ci permetterà di fare un notevole salto di qualità nella prevenzione e nella gestione degli infortuni. Già in questo primo mese di preparazione abbiamo avuto modo di sperimentare l'eccellente operato degli specialisti del Medical Lab, e siamo certi che anche durante il campionato saranno un punto di riferimento importante in caso di necessità. Un ringraziamento particolare va al nostro nuovo medico sociale, il dottor Paolo Cavallo, figura chiave per la definizione di questa partnership».

MARIO ROLFO, RESPONSABILE MEDICAL LAB VINOVO «Per noi è uno stimolo ed un piacere lavorare con la Cuneo Granda Volley. Siamo molto orgogliosi di iniziare questa collaborazione con un’eccellenza assoluta dello sport piemontese».