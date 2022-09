Tennis: campionato italiano a squadre U12F, al Country Club di Cuneo successo del CT Grosseto

Sono state le giocatrici del CT Grosseto a centrare il successo nel campionato italiano a squadre di categoria under 12 femminile, nella “final eight” giocata sui campi del Country Club Cuneo.

Nella sfida per il titolo hanno battuto le corregionali del CT Lucca per 2-0 dopo i singolari. Ad andare a segno sono state Anna Nerelli, che ha piegato 6-4 6-1 Bianca Francesconi e Rachele Saleppico, che ha superato Elisa Pieri per 6-2 6-1. Titolo meritato per quanto hanno dimostrato le grossetane nella tre giorni cuneese.

La terza piazza è stata conquistata al doppio decisivo dalle giocatrici del CT De Guido Mesagne contro le pari età del TC Mestre.

Quinto posto invece per le tenniste di casa, che hanno piegato per 2-1 le liguri del TC Finale. A segno in singolare Demetra Mazzarella, contro Martina Grossi, per 6-3 6-4 e nel doppio il tandem Tranchero/Fantino su Severi/Spotorno con il netto score di 6-2 6-1.

In settima posizione hanno chiuso invece le under 12 del CT La Signoretta sul CS Briano, con un secco 2-0 maturato al termine dei singolari.

Soddisfazione da parte della dirigenza del Country Club Cuneo per l’evento: “Siamo molto contenti per aver ospitato la manifestazione che ha messo ancora una volta in mostra un ottimo tennis nonostante la giovane età delle protagoniste. Di gran valore il nostro quinto posto in Italia che premia la scuola locale e il suo intero staff. Alle premiazioni è intervenuto anche il Consigliere Nazionale Pierangelo Frigerio”.