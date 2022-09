Volley maschile: Monge-Gerbaudo Savigliano, una vittoria e una sconfitta al Memorial Mattiussi

Sono arrivati una vittoria e una sconfitta, sabato 24, per il Monge-Gerbaudo Savigliano, impegnato, a ranghi ridotti, nel Memorial Fabio Mattiussi, organizzato a Ciriè dal Pallavolo Valli di Lanzo.

Al triangolare, disputato lungo l’intero pomeriggio al PalaGrassi, oltre ai biancoblu e ai padroni di casa, che prenderanno parte con ambizioni d’alta classifica alla prossima Serie B, era presente anche Garlasco, già affrontato quindici giorni prima in allenamento congiunto dai ragazzi di Simeon.

Nel primo allenamento incrocio, contro Ciriè, Savigliano, privo degli assenti Spagnol, Galaverna e Mellano, insegue nel primo set, perso 15-25. La reazione arriva, però, nel secondo e nel terzo parziale, in cui il Monge-Gerbaudo fa valere la categoria di vantaggio, con due set-fotocopia: 16-14 al secondo time-out tecnico e vittoria finale, in entrambi i casi, per 25-22. Nel secondo test, invece, coach Simeon lascia precauzionalmente a riposo capitan Dutto, infortunatosi leggermente nel corso del match contro PVL, e manda in campo anche i due componenti della squadra di Serie C aggregati al gruppo, Claudio Marolo e Ambrogio Quaranta, autori rispettivamente di 6 e 4 punti. Contro un Garlasco privo di defezioni e con il sestetto titolare in campo, l’incontro è appannaggio dei lombardi, che vincono i tre set e portano a casa il trofeo, nonostante la buona prova biancoblu. Top scorer è Leonardo Puliti, autore di 20 punti per Garlasco.

In casa saviglianese, da segnalare il costante rendimento di Andrea Nasari, 25 punti complessivi nei due incontri, e l’evidente miglioramento di alcuni meccanismi di gioco, come spiega anche coach Simeon: “Siamo abbastanza soddisfatti, anche se il giudizio è ovviamente condizionato dalle tante assenze. Lo sapevamo sin dalla vigilia e quindi ci siamo presentati a Ciriè con poche velleità di risultato e con la sola volontà di lavorare su alcune situazioni di gioco che sapevamo di dover migliorare. L’abbiamo fatto e ora abbiamo qualche certezza in più. Nei prossimi quindici giorni, speriamo che la buona sorte torni ad essere nostra compagna di viaggio, così da permetterci di risolvere tutti gli acciacchi e di arrivare nelle migliori condizioni al debutto ufficiale”.

Memorial Fabio Mattiussi - I risultati del Monge-Gerbaudo Savigliano

Monge-Gerbaudo Savigliano-PVL Ciriè 2-1 (15-25, 25-22, 25-22)

Monge-Gerbaudo Savigliano-Volley 2001 Garlasco (20-25, 17-25, 22-25)