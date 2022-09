Anche nel monregalese FdI è primo partito. Pulitanò e Bongioanni: "Premiati coerenza e impegno"

Il Centro-destra ha vinto, e Fratelli d'Italia è il primo partito. Il responso delle urne parla chiaro: anche a Mondovì il partito di Giorgia Meloni celebra un grande risultato, assestandosi sul 27,5%.



«Fratelli d'Italia è il primo partito anche a Mondovì – commenta Rocco Pulitanò, capogruppo in Consiglio comunale per FDI, responsabile Enti locali – : si tratta di un risultato che ci inorgoglisce, e che rappresenta il frutto del lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. È stata premiata la nostra coerenza. Il risultato di Mondovì ci responsabilizza ulteriormente verso un'attenzione sempre più marcata verso i bisogni dei cittadini, in un percorso di apertura e di ascolto che non faremo mai mancare».



«La nostra politica ed il nostro lavoro oggi vengono premiati dagli italiani – aggiunge Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale del Piemonte – . Un lavoro che segue le linee guida di Giorgia Meloni, per un'Italia libera, forte e coraggiosa, e che noi in questi mesi abbiamo accompagnato con un ascolto costante dei cittadini, delle imprese, dei referenti del territorio ai quali abbiamo cercato di dalle risposte immediate, e le cui esigenze sono state fondamentali per definire quelle che sono le vere priorità affinché le politiche diventino il risultato di un dialogo e non di un'agenda imposta da qualcuno dietro ad una scrivania. Con estremo piacere vediamo che anche il Monregalese, con un risultato superiore a quello nazionale, testimonia che questa è la strada giusta per dare la doverosa dignità ad un territorio formidabile troppo umiliato e dimenticato dalla politica delle poltrone e dei “no” di questi anni. Si apre oggi una stagione nuova per la nostra nazione ed anche per la provincia di Cuneo e per il territorio del Monregalese: una stagione di riscatto e di rinascita dove nessun traguardo e nessun obiettivo sono preclusi. Noi lavoreremo con più impegno di prima, consci di una grande responsabilità che i cittadini ci hanno riconosciuto e alla quale non verremo mai meno».