Il museo Craveri di Bra protagonista della "Settimana del Pianeta Terra"

Anche il Museo di Storia Naturale “Craveri” di Bra partecipa alla Settimana del Pianeta Terra, iniziativa giunta alla decima edizione, con più di 1800 geoeventi realizzati in oltre 650 realtà italiane.

Due, in particolare, gli appuntamenti in calendario a Bra. Venerdì 7 ottobre 2022, alle 17.30 nel Museo di via Craveri 15, si terrà la conferenza “Lezioni dal passato per guardare al futuro: leggere le rocce del Piemonte a Bra per capire il cambiamento climatico”.

Durante l’incontro - aperto a tutti e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - si illustreranno le informazioni paleoclimatiche racchiuse nelle rocce del Piemonte affioranti vicino a Bra, e la loro importanza rispetto alla comprensione del cambiamento climatico del passato geologico e di quello in corso. Verranno presentati i cambiamenti del clima e dell'ambiente del passato registrati dai sedimenti marini, e discussa la loro importanza per tracciare l'evoluzione del clima attuale e l'impatto sugli esseri viventi. Si parlerà anche degli effetti già visibili in Piemonte del cambiamento climatico in corso, ampliando così il discorso dalle masse oceaniche alle terre emerse; approfondiremo gli stretti legami tra l’Oceano e le terre emerse, con una particolare attenzione all’area circum-mediterranea. L’ingresso è libero.

Il calendario degli appuntamenti della Settimana del Pianeta Terra prosegue sabato 8 ottobre alle 16, con l’inaugurazione della nuova sala di Geologia del Museo civico di Storia Naturale “Craveri”, a cura del geologo Marco Terenzi. L’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo al numero 0172.412010, alla mail craveri@comune.bra.cn.it o consultare il sito www.museidibra.it/museocraveri, oltre che sul portale dedicato agli eventi della Settimana del Pianeta Terra: https://www.settimanaterra.org/. (em)