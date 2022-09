Crea IL TUO profumo personalizzato con Parfumaker

Hai mai pensato di creare il TUO profumo partendo da una base di essenze che rispecchiano la tua personalità? Miscelare le essenze, sentirle ed emozionarsi…

Se tutto questo ti incuriosisce, Parfumaker è il negozio che fa per te. Ha aperto da poco in corso Barale 13E a Borgo San Dalmazzo, a pochi passi da Largo Argentera e dal centro storico.

Samuele Silvestro è il titolare: ”Siamo artigiani specializzati nella produzione di profumi per persona e per ambiente. Il nostro credo è l’essenza, la base per creare un profumo di qualità grazie alla preziosa collaborazione con i nostri partners di Grasse (Francia) per la realizzazione delle fragranze che contengono i migliori estratti vegetali selezionati con costanza, cura e passione solo nei territori più adatti alla loro coltivazione”.

Nel punto vendita di Borgo San Dalmazzo troverai oltre 260 fragranze, suddivise per persona e per ambiente.

Fondamentale l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. ”La nostra filosofia presuppone che i nostri profumi siano composti solamente da essenza, alcool ed acqua senza l’aggiunta di aditivi chimici e coloranti per non inquinare il valore naturale dell’essenza in modo che possa sprigionare la sua massima espressione", spiega Samuele Silvestro.

La vendita al cliente avviene in modo particolare. Ci sono due modalità.

Si possono acquistare le fragranze direttamente nel punto vendita attraverso quattro fasi: scegli la fragranza, scegli il flacone, acquista, ricarica il profumo.

Basta scegliere tra le 260 fragranze disponibile suddivise in base alle caratteristiche olfattive.

Sarà il personale a guidarvi in base alle vostre preferenze o al profumo che già utilizzate, facendo delle prove con dei tester. Se il profumo è quello giusto, il flacone (venduto all’interno di un elegante in raso bianco) potrà poi essere ricaricato.

E poi esiste Parfumaker: l’innovativo Kit per creare il tuo profumo personalizzato. Ci sono tre kit body (per la persona) e tre kit home (per l’ambiente) che possono essere acquistati direttamente in negozio oppure on line. Scegli tra le numerose essenze e divertiti a miscelare la tua fragranza unica. Disponibile per la persona o per l’ambiente è un’idea originale anche come regalo!

Quello della profumeria è un settore che Samuele Silvestro conosce bene e in cui lavora da anni: ”Il core business dell’azienda è produrre per terzi. Noi realizziamo profumi per beautique di abbigliamento, spa e aziende. Ho deciso di aprire questo punto vendita per far conoscere le nostre creazioni ed emozionare le persone a livello olfattivo. Il profumo è arte e vogliamo dare vita a prodotti unici ed esclusivi”.

Parfumaker è già aperto al pubblico da circa una settimana e sabato 8 ottobre a chiunque effettuerà un acquisto verrà omaggiato un profumo per ambiente spray.

Per informazioni:

https://www.parfumaker.it

info@parfumaker.it

+39 0171 322771