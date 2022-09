Different Class debutta alla Fashion Week di Parigi e programma aperture in Francia e negli USA

Different Class, brand di alta gioielleria fondato a Milano nel 2018 dalla gemmologa Milena Bernocco, farà il suo debutto il prossimo 29 settembre alla Fashion Week di Parigi: le sue creazioni di alta gioielleria sfileranno infatti all’Hotel Ritz insieme al brand della giovanissima designer Alessandra Corbi (19 anni), originaria della Svizzera francese.

Le quattro nuove collezioni di altissima gioielleria saranno inoltre protagoniste di un evento su invito il 30 settembre, presso l’Hotel Peninsula della capitale francese. “La collezione di punta si chiama Fraluna ed è una vera e propria opera d’arte, dedicata a un’amica vicina al brand sin dalla sua nascita”, spiega Milena Bernocco.

Due eventi che segnano il debutto della griffe milanese di gioielli alla settimana della moda parigina, ma non una première assoluta sul mercato francese. Different Class, infatti, conta già attraverso il proprio e-commerce diversi clienti in Francia, Paese nel quale, visto il successo riscontrato dalle sue creazioni, sta anche pianificando l’apertura di una boutique monomarca per il prossimo anno.

Ma l’Esagono non è l’unico obiettivo nel mirino di Different Class, che sta progettando uno sviluppo retail anche nel mercato statunitense, dove è già presente con l’e-commerce e dove conta diversi clienti importanti, tra cui alcune celebrities. La griffe sta valutando l’opening di una boutique anche negli USA per il prossimo anno.

Progetti ambiziosi, supportati dagli ottimi risultati registrati dall’azienda, che si avvia a chiudere l’esercizio fiscale 2022 con una crescita del 250% rispetto al 2021 e un incremento delle vendite online di oltre il 20%. In particolare, Different Cass ha registrato quest’anno una progressione importante nella vendita di gioielli con pietre “fancy”, rarissimi diamanti colorati per loro natura, molto difficili da reperire.

"Sono molto soddisfatta degli obbiettivi raggiunti, nella nostra boutique i clienti diventano amici e l'arte si respira in ogni creazione. Il mio non è più un lavoro ma una continua creazione di piccole opere d'arte uniche", ha commentato Milena Bernocco.

Core business della griffe è la progettazione dei gioielli: nel proprio punto vendita di Viale Pasubio 1, angolo corso Como, dove il brand vende esclusivamente le proprie creazioni, Different Class accoglie infatti la clientela più esigente per realizzare “a quattro mani” gioielli su misura, come in una sorta di “sartoria del gioiello”.

“Il nostro tratto distintivo è la capacità di creare una forte sintonia con il cliente, capire i suoi gusti e le sue esigenze, spiegando il significato delle diverse pietre e coinvolgendolo in tutte le fasi della creazione del suo gioiello; creiamo anche chiusure personalizzate o inseriamo nei gioielli parole o frasi nascoste che solo chi li indossa conosce”, prosegue Milena Bernocco. “Partiamo da uno schizzo, per arrivare a una simulazione 3D che mostri al cliente come sarà il suo gioiello; su richiesta realizziamo anche dei modelli in cera. Inoltre documentiamo con delle fotografie tutte le fasi della lavorazione e a lavoro ultimato consegniamo al cliente un ‘album fotografico’ sulla nascita del suo gioiello. Instauriamo con i nostri clienti un rapporto di fiducia e sono orgogliosa di dire che registriamo un indice di gradimento e soddisfazione del 100%; moltissimi, infatti, tornano da noi per altre creazioni”.

Un approccio particolarmente apprezzato anche dalla clientela più esigente: tra i propri clienti Different Class annovera infatti molte celebrities, come calciatori e personaggi televisivi. I gioielli Different Class sono realizzati artigianalmente da partner italiani dislocati tra Valenza e Arezzo e sono dunque al 100% made in Italy, aspetto particolarmente apprezzato dalla clientela estera.