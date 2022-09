Dimenticati la corsa ai regali con i cesti natalizi Riserva d’Italia

Quando arrivano le festività natalizie e inizia la corsa ai regali è sempre difficile trovare un dono che possa mettere d'accordo tutti i gusti o con il quale poter fare un figurone. In realtà le soluzioni che permettono di non sbagliare sono diverse e per tutte le tasche. A questo riguardo, il catalogo di Riserva d'Italia è ricco di cesti natalizi regalo che racchiudono vere e proprie prelibatezze perfette per soddisfare anche i palati più difficili.

Vasto assortimento di cesti natalizi

Sono svariate le ragioni che spingono all'acquisto dei cesti natalizi, presenti molto raffinati, ideali per lui e lei, nonché adatti per essere consumati proprio alla vigilia di Natale o per il Capodanno. Specialmente quando non si conoscono bene i gusti di chi riceverà il regalo o nel caso in cui ci sia il rischio di fare un omaggio doppione, con un cesto natalizio sarà possibile non commettere alcun errore di valutazione.

Questi cesti inoltre si presentano in maniera abbastanza raffinata, in quanto confezionati con cura e attenzione per i particolari. Chi sceglie di festeggiare in grande con un cesto di Natale potrà farlo recapitare direttamente al fortunato o alla fortunata. Insomma, acquistare un cesto rappresenta oramai una tradizione che si tramanda da anni, nonché un modo per dimostrare affetto, amicizia e stima. Si tratta quindi di un gesto sincero che verrà di certo gradito e ricordato nel tempo.

Omaggi indimenticabili

L'acquisto di un regalo di Natale, ad esempio per ringraziare un professionista, il datore di lavoro, un caro amico o collega, potrebbe mandare in crisi. Non bisogna mai ripiegare sul primo oggetto o su qualcosa di banale, meglio concentrare la scelta su qualcosa di utile e che piacerà sicuramente. I cesti natalizi sono omaggi intramontabili, che resistono al cambio repentino delle mode e grazie ai quali lasciare positivamente il segno.

Possono contenere panettoni artigianali, frutta secca, bottiglie di vino rosso o bianco, prosecchi, biscotti secchi, lenticchie e tanti altri prodotti tipici che vengono consumati proprio in occasione delle festività. Non mancano poi cesti con prodotti di nicchia e che difficilmente si trovano nella grande distribuzione. Tartufo disidratato, selezione di formaggi stagionati, conserve sott'olio, confetture dai gusti assortiti, sughi realizzati con metodi artigianali, canestrelli e torte sono solo alcuni esempi.

Perché scegliere un cesto di Riserva d'Italia

I cesti natalizi che si trovano in commercio non sempre sono all'altezza della situazione, ovvero in linea con le esigenze di chi li riceverà. Le soluzioni proposte da Riserva d'Italia, invece, sono il frutto di una scelta molto attenta e accurata. Alla base di questi doni, infatti, c'è sempre tanta passione per il buon cibo e per questo ciascuna confezione viene realizzata con molto amore.

Chi sceglie di ordinare questi cesti potrà inoltre lasciarsi alle spalle lunghe code, ricerche estenuanti in giro per negozi e l'ansia di non trovare un dono adeguato per festeggiare il Natale nel migliore dei modi. Ogni anno Riserva d'Italia si impegna per cercare le eccellenze gastronomiche su tutto il territorio nazionale, aspetto che consente di dar vita a cesti unici ed esclusivi.

I prezzi

A differenza di quello che si potrebbe pensare, i cesti natalizi presenti sul catalogo di Riserva d'Italia non comportano un investimento eccessivo. Anche con cifre abbastanza contenute sarà possibile fare un dono di alto livello con il quale lasciare positivamente a bocca aperta.

Le proposte low cost, ad esempio, contengono tutti grandi classici del Natale, ovvero il panettone o il pandoro, una bottiglia di spumante Extra Dry per brindare in compagnia dei propri cari e una deliziosa pallina da appendere al proprio albero e per decorare la tavola. Il tutto è racchiuso in un cofanetto in cartone goffrato marchiato, per cui non sarà necessario preoccuparsi della confezione.

In alternativa si può sempre puntare su cesti più ricchi, come quelli composti da confezioni di tonno in olio d'oliva, bottiglie di aceto balsamico, focacce artigianali, grappa di Barolo, Parmigiano Reggiano DOP, pasta di Gragnano IGP, stinco di prosciutto al forno e tantissime altre prelibatezze.

La scelta chiaramente dipende dal proprio budget disponibile, ma in ogni caso non sarà affatto complicato trovare un dono adeguato e speciale per celebrare l'evento più atteso dell'anno.