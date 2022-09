Boves, ritorna la Palestra di teatro per ragazzi

Ad ottobre ricomincia la Palestra di Teatro per ragazzi dai 12 ai 15 anni condotta da Elisa Dani presso Il Circolo Pensionati di Boves, in Piazza Borelli.

Spiega l’ideatrice: “La “Palestra di teatro è un luogo di allenamento e di esercizio che, accanto ad una formazione più tecnica (uso della voce,dizione, respirazione, movimento…) approfondisce la sua ricerca in un’etica dello STARE: un Luogo in cui ci si allena alla consapevolezza di sé e ad occuparsi dell’Altro (sia esso pubblico, compagno di scena, personaggio e parte di sè), in cui si Lavora ad imparare e poi a dimenticarsi di averlo fatto, per lasciarsi sorprendere, stupire, meravigliarsi dal dire e dal fare: un luogo in cui dare spazio all’analisi del processo che produce il lavoro creativo.

Corpo voce pensiero scrittura sono a servizio di un progetto collettivo in divenire che avrà il suo momento pubblico al termine degli incontri, come restituzione alla comunità del percorso intrapreso. Ogni anno un tema fa da sfondo al lavoro di allenamento e di consapevolezza individuale e collettiva. La scelta del tema si confronta con la contemporaneità e sarà lo spunto per scrivere, condividere idee e pensieri durante tutto il percorso”.

Quest’anno la Palestra lavorerà sul più celebre testo di Collodi, Pinocchio.

“Se ne indagheranno le sfumature tematiche a partire da quel pezzo di legno, materia naturale di cui è fatto il burattino e si cercherà di dare “ossigeno” a quella storia d’altri tempi, cercandone le derive che parlano al nostro presente, all’oggi che viviamo”, chiude Elisa Dani.

Il percorso prevede due lezioni di prova ed inizierà martedì 18 ottobre con orario 17.30-19.30 per terminare a fine aprile 2023 con una “restituzione pubblica”, il saggio del lavoro svolto.

Per informazioni costi ed iscrizioni, scrivere ad Elisa Dani, al 334.7334805, mail undeutrepermarie@yahoo.it.