BUON COMPLEANNO MUSEO DIOCESANO – Messa e Concerto chiudono i festeggiamenti mercoledì 28 settembre [VIDEO]

Era il 29 settembre 2012, festa patronale di San Michele, quando il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, in Contrada Mondovì, aprì le sue porte ai visitatori dopo un lungo percorso che comprese il restauro dell'edificio, lo studio delle collezioni, l'allestimento, le mostre e la valorizzazione del patrimonio. Per festeggiare i suoi primi 10 anni di apertura e attività, il Museo ha proposto una serie di iniziative di grande successo per tutto il mese di settembre che hanno messo l’esperienza al centro della visita al Museo

Domani, mercoledì 28 settembre si chiuderanno i festeggiamenti. Alle ore 18 la Santa Messa celebrata da Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano presso la Chiesa di San Sebastiano, seguita alle 20:30 dal concerto degli allievi del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo.

Guarda il video di auguri di chi c'era allora e di chi ha accompagnato la vita di questa importante realtà cittadina:

Giovedì 29 settembre, festa patronale di San Michele e data esatta dell’inaugurazione nel 2012, il Museo sarà aperto straordinariamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La biglietteria chiude un’ora prima.

Il biglietto intero è a 5 euro con riduzioni previste per specifiche categorie di visitatori. Sarà inoltre possibile visitare il Museo gratuitamente presentando il coupon che sarà pubblicato su La Guida nel mese di settembre.

Tutte le iniziative sono realizzate grazie al contributo della Conferenza Episcopale Italiana e di Fondazione CRC, grazie al sostegno de La Guida e di TargatoCN, con il patrocinio dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani e della Città di Cuneo.

Maggiori informazioni sul sito www.museodiocesanocuneo.it