Tutto pronto a Dronero per la prima edizione della maratona Alzheimer 100 piazze

Tale iniziativa è stata organizzata dal circolo Acli caffè Alzheimer Dronero APS con il supporto tecnico della società ASD Dragonero – CN004 e si terrà il 1° ottobre 2022. La maratona Alzheimer in 100 piazze prevede una camminata di 6 km per gli adulti mentre una passeggiata dai 200 ai 400 metri per i bambini nati nel 2011 e precedenti. Il ricavato delle donazioni andrà a sostenere le attività di cura delle Associazioni sociali e i progetti di ricerca scientifica sull’Alzheimer.

Possono partecipare i Tesserati Fidal, RUNCARD o Enti di Promozione Sportiva firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico) ed i non tesserati presentando copia della visita medica per attività non agonistica. Per la camminata non è prevista la visita medica.

La manifestazione è coperta da assicurazione Multi rischi CATTOLICA ASSICURAZIONI con Polizza RCTO n. 00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312, Polizza RSM00079730000303. L’autorizzazione Fidal legittima la copertura assicurativa Fidal nei confronti della ASD organizzatrice per la parte RCT mentre la copertura vita/infortuni SOLO per i tesserati Fidal eRuncard Per i tesserati EPS la copertura vita/infortuni avviene tramite la loro polizza. I non tesserati non hanno copertura assicurativa vita/infortuni.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto di tutte le norme anti-pandemia secondo l’ultimo DPCM.

Il costo è di 5 euro con premio di partecipazione e di ristoro, 10 euro con in aggiunta gadget e due pacchi di pasta Alce Nero e di 12 euro se si desidera partecipare con la maglia tecnica ufficiale XI ed. maratona Alzheimer.

È possibile iscriversi a partire dal 10 settembre nei negozi convenzionati e sul posto il giorno prestabilito fino alle ore 15:00.

Il ritrovo è previsto il 1° dicembre alle ore 13:30 P.zza Martiri della Libertà Dronero per poi partire alle ore 15:30. All’arrivo ci si potrà riposare degustando un rinfresco finale.

Per ulteriori informazioni: segreteria@fondazionemaratonaalzheimer.it

https://www.maratonaalzheimer.it/it/fondazione-maratona-alzheimer/maratona-diffusa/