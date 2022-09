Torna La Sagra della Castagna e del Fungo a Rossana dalla serata di venerdì 30 settembre e fino a domenica 1° ottobre

Si parte venerdì 29 settembre alle ore 20 con la Cena a base di funghi e castagne, organizzata insieme all’associazione Ex allieve. La serata prevede un menù composto da antipasti, primo, secondo e dolce al prezzo di € 20, bevande escluse (con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28 settembre ai numeri 346.0809796 e 333.4514912).

La serata proseguirà fino a notte fonda con lo show della band Quinto Elemento e il DJ set di Lorenzo Musso.

Sabato 1 ottobre invece sarà la volta della grande serata per i giovani con ospite il dj di fama internazionale Dj Matrix, nome d’arte di Matteo Schiavo, tra i dj italiani più attivi al momento.

Dj Matrix non sarà l’unico a esibirsi durante la serata, ma sarà accompagnato da Giulia Francia e Dj Elia. Per info e prevendite contattare le pagine social della Pro Loco.

Tutte le serate si svolgeranno al Palasagra, presso l’oratorio San Domenico Savio, in Strada Ruà Pilone, 1.

Domenica 2 ottobre si aprirà ufficialmente la 55a Sagra della Castagna e del Fungo: alle ore 9.30 avrà inizio la Grande Fiera per le vie del Paese con la vendita di prodotti tipici, abbigliamento e oggettistica vara.

Alle 10.30 in Piazza Gazelli il Presidente della Pro Loco Simone Monge presenterà il Buleré e la Bèla Barutera: le maschere tipiche della Sagra.

Dopo l’inaugurazione, sarà possibile visitare le numerose mostre allestite per le vie del paese. Presso la Ex Confraternita si potrà ammirare la Mostra micologica “Il Re Fungo” a cura del Gruppo Micologico Bovesano “A.M.B.A.C- Cumino” di Boves, sotto l’ala comunale invece si terrà la Mostra ortofrutticola con vendita di funghi Porcini, castagne Bracalla e prodotti tipici.

Diversi saranno gli appuntamenti musicali, come il concerto d’organo del rossanese Loris Pianezza nella Chiesa parrocchiale oppure l’esibizione del Duo composto dal Mattia Sismonda al violino e Michela Marcacci all’arpa.

Presso Palazzo Garro si potranno poi visionare la Mostra “L’Arte del Coltello e Antichi Mestieri” a cura dell’A.C.H.I. (Associazione Coltellinai Hobbisti Italiani). Per l’occasione sarà possibile fare una visita guidata all’Ecomuseo della Resistenza Codirosso, trasferitosi lo scorso anno presso i locali di Palazzo Garro.

Dalle 14.30 inizierà Folklore in Piazza con le esibizioni per le vie del paese di tanti gruppi musicali e artistici come “I Gioppini” di Bergamo, “Bandarotta fraudolenta street band” di Alessandria, la corale “Le giovani voci del Monviso”, poi “Canzoni in compagnia di Mauro, Maui e Francesca” e musica occitana con i “Paure Diau”.

Per gli affamati invece la Pro Loco di Rossana propone, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, la tradizionale distribuzione di Polenta e Bulé presso il Palasagra.

Inoltre, come da tradizione, durante tutta la giornata, i volontari della Pro Loco serviranno le caldarroste “I Mundaj” nello stand situato in piazza Gazelli.

Per consultare il programma dettagliato e per qualsiasi info: www.prolocorossana.it

Mail: prolocorossana@libero.it

Seguite tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instragram