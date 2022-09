Chiara Gribaudo rieletta alla Camera: "Siamo pronti a fare opposizione"

“Siamo pronti a fare opposizione”. È la prima dichiarazione dell'onorevole dem Chiara Gribaudo, appena rieletta alla Camera.

Sulla vittoria del centrodestra e sull'exploit di Fratelli d'Italia: “Sapevamo benissimo che avrebbe capitalizzato chi stava all'opposizione”.

Sul risultato politico non certo esaltante per il Partito Democratico: “È chiaro che è mancata una visione più forte. Siamo stati penalizzati, avendo perso un pezzo della coalizione. Devo dire però che nelle sette sorelle più Borgo siamo in media, anzi manteniamo e aumentiamo. Quindi dimostriamo che sui territori dove governiamo siamo seri e credibili. Ma ci sono ragionamenti da fare, anche sull'identità del PD. Come ha detto Letta, serve una profonda riflessione".

Il fatto che la prima presidente del Consiglio donna sia una donna di destra, è da considerarsi una sconfitta del centrosinistra? “Il voto è stato molto chiaro e ho molto rispetto del voto dei cittadini – risponde Gribaudo -. Sul tema femminile credo che si debba ripartire da una proposta nuova del centrosinistra e non da alchimie elettorali che si rompono strada facendo. Che si riparta da nuove basi per un'idea diversa di femminismo e di centrosinistra”.