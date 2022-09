Perosino (Forza Italia) manca l’elezione a Montecitorio

Il senatore Marco Perosino non è riuscito ad essere riconfermato

Ha sperato fino all’ultimo, Marco Perosino, senatore uscente di Forza Italia, che il gioco dei resti gli consentisse di fare ritorno a Roma.

Questa volta non più a Palazzo Madama ma a Montecitorio, ma la sua è stata una speranza vana.

Il sindaco di Priocca d’Alba era candidato in terza posizione sul collegio proporzionale del Piemonte due della Camera alle spalle del biellese Roberto Pella e della siciliana Matilde Siracusano, entrambi parlamentari uscenti.

Sia Pella che Siracusano erano anche candidati in collegi uninominali per il centrodestra: il primo nel collegio di Moncalieri, dov’ è stato eletto, mentre la seconda a Messina, ma è stata sconfitta dall’esponente 5 Stelle Francesco Gallo.

La Siracusano, oltre che nel collegio uninominale dove ha perso, era candidata anche in due collegi proporzionali, quello del Piemonte 2 e della Sicilia 2, dove è stata eletta.

Le speranze di Perosino erano legate ad un suo possibile ripescaggio, ma si è poi appreso che sul collegio del Piemonte 2 dove era candidato, in realtà, Forza Italia non aveva raggiunto il quorum necessario per il seggio.