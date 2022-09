Saluzzo e "i suoi 13 marchesi" ospiti del Festival del Medioevo a Gubbio

La manifestazione, incentrata sulla divulgazione storica, è l’unica del suo genere nel panorama nazionale. È stata quindi una buona opportunità per far conoscere la città del Marchesato e la Festa del libro medievale e antico che si terrà a Saluzzo dal 21 al 23 ottobre, con il quale potrebbe esserci un gemellaggio culturale oltre ad uno scambio di esperienze.

La città è stata “raccontata” in un video dedicato al centro storico e nello stand di promozione territoriale in cui Raffaella Giordano , di Visit Saluzzo, ha illustrato l’arte e la storia della Capitale del Marchesato attraverso pubblicazioni turistiche e libri a cura del Comune di Saluzzo, della Fondazione CrSaluzzo, editi da Fusta.

«Ritengo – dice Marco Piccat - che la partecipazione al Festiva Medievale di Gubbio sia stata una grande opportunità per far conoscere la nostra città e il suo Marchesato a un vasto pubblico formato da studenti, esperti e studiosi del Medioevo, giornalisti e molti turisti provenienti anche dall’estero".