Tennis: il monregalese Lorenzo Comino vicecampione d'Italia a squadre U16

Lo scorso fine settimana si è svola a Padova la finale nazionale di tennis della competizione a squadre U16, con le migliori otto compagini che si sono qualificate dopo un lungo percorso estivo di incontri al livello provinciale, regionale e di macro area.

Il monregalese Lorenzo Comino, numero uno della squadra Tennis Club Sporting Selva Alta di Vigevano in forza della sua attuale classifica FIT 2.3, è arrivato con i suoi compagni Lorenzo Beraldo e Daniele Giannone fino all'ultimo atto.

Nelle giornate di venerdì e sabato i ragazzi di Selva Alta hanno vinto contro il Il TC 2002 di Benevento e la forte squadra Villa Carpena di Forlì mentre domenica ha avuto luogo l'ultimo incontro contro il TC Italia di Forte dei Marmi che annovera tra i suoi tesserati il numero uno d'Italia Lorenzo Carboni 2.1 classifica FIT.

Lorenzo e i suoi compagni hanno portato gli avversari fino all'ultimo incontro di doppio dove in coppia con Lorenzo Beraldo non è riuscito, nonostante due match point, a portare a casa l'incontro con il ponteggio a favore di Forte dei Marmi di 6/7 6/3 14/12. Rimane il rammarico per l'impresa sfiorata ma anche l'ottima prestazione e il prestigioso risultato di vice campioni d'Italia.

Un ringraziamento al direttore sportivo di Selva Alta Alessio Masera ai capitani Fabrizio Morandi, affiancato dal vice Davide Dadda e ai maestri del centro di allenamento della Best Point Denis Fino, Paolo Calvi, Umberto Marino e il monregalese Emanuele Zucco.