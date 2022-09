Un modellino di Totò e del pullmino degli Uomini di Mondo

Gli Uomini di Mondo sono inarrestabili.

Quest'anno, dopo l'inaugurazione di una statua di fronte alla caserma Ignazio Vian di Cuneo e aver sfilato durante il 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, si lanciano in una nuova iniziativa che anticipa la prossima Adunata Nazionale del 16 ottobre.

L'Associazione nata nel 1998 prendendo spunto da una frase pronunciata dall'attore napoletano Antonio de Curtis in arte Totò in numerosi suoi film: "Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo", e che riunisce tutte le persone che anche per un solo giorno hanno prestato servizio militare o civile nella nostra provincia, realizza un modellino dell'ormai celebre pullmino simbolo mobile dell'Associazione.

Piergiorgio Casati, titolare dell'azienda cuneese "La Mini Miniera", passando più volte al giorno di fianco al mezzo posteggiato nel centro cittadino, dono della Michelin Sport Cuneo e decorato dalla ditta Co.Lo.Ro su grafica dello studio Kuadra, osservando quotidianamente molte persone intente a fotografare il pullmino o farsi un selfie vicino all'immagine grafica che riproduce a grandi dimensioni il Totò logo degli Uomini di Mondo ha pensato che sarebbe stata una bella iniziativa inserire nel ricco catalogo della ditta anche il Fiat Ducato per dar lustro e risalto non solo all'Associazione ma anche alla città di Cuneo.

Contattato il presidente Danilo Paparelli e dopo aver proposto la sua idea, ha trovato l'entusiasmo di tutto il direttivo per l'iniziativa, anche perché darebbe una patina "d'immortalità" al pullmino stesso. Il lavoro è stato particolarmente lungo e dettagliato. Si è realizzata una confezione che al suo interno è inserito il box di plexiglass in cui viene posizionato il mezzo. Tre pareti del diorama sono la riproduzione fotografica di Piazza Galimberti compresa la pavimentazione in porfido del sagrato, opera di Paolo Leone, e sul retro compare l'immagine del mezzo originale di fianco alla statua lignea di Totò realizzata da Barba Brisiu (Fabrizio Ciarma) insieme al cagnolino Micky diventato nel tempo la mascotte dell'Associazione. La vivace grafica della confezione è realizzata da Roberto Marengo, ed illustra nel dettaglio tutte le informazioni del progetto.

Posizionato al centro del diorama, il Fiat Ducato M1 a 9 posti in scala 1:43 è riprodotto fedelmente in ogni minimo particolare, tanto che attraverso una lente d'ingrandimento si possono leggere distintamente tutte le scritte della grafica come compaiono sul pullmino originale, ed apprezzare il minuzioso lavoro manuale con cui sono state applicate tutte le decalcomanie.

Ma c'è di più, oltre al mezzo è stato realizzato anche il Totò "alpino" logo degli Uomini di Mondo. Non più alto di una moneta da un euro, lascia letteralmente stupiti per la maniacale riproduzione della statuina dipinta a mano in ogni singolo particolare da un abilissimo modellista. La confezione, in edizione limitata, numerata, autografata e con lo spazio per inserire il nome del possessore del modello è in vendita su prenotazione presso Ottica Casati (tel.0171.693114 - email: casati.shop@gmail.com) e visibile (oltre che sul sito www.casativip.com) nelle vetrine dell'Ottica Casati di Cuneo in Via Mameli 4/Bis e negli espositori situati in Piazza Galimberti angolo C.so Nizza.

Il modellino verrà inoltre presentato e commercializzato al pubblico di collezionisti ed appassionati del settore, in occasione dell'adunata Nazionale degli Uomini di Mondo nell'ambito della Fiera del Marrone.