Roccabruna accoglie le nuove edizioni della Gran Castagnata e della Fiera di Valle

La 43^ edizione della Gran Castagnata accompagnata dalla la 18^ edizione della Fiera di valle si svolgeranno a Roccabruna nei primi giorni di ottobre grazie alla collaborazione del Comune con gli “Amici dell’acciuga” e con gli “Amici di Roccabruna”.

Nella conferenza stampa del 14 settembre u.s., nella sala consigliare del Comune, , è stato presentato il programma dell’8 e 9 ottobre con la partecipazione del sindaco Marco Arneodo, il presidente dell’associazione “Amici dell’Acciuga” Maurizio Bagnaschi, Claudio Garnero organizzatore in rappresentanza degli “Amici di Roccabruna”, Ingrid Brizio direttore generale di AFP, Michela Alladio presidente di Confartigianato di zona Valli Maira e Grana, Chiara Isaia in rappresentanza del Consorzio Turistico della Valle Maira, Simone Beggiato e Oscar Nasari, presidente e vice dell’AIB – Protezione Civile di Roccabruna. Si prevede un’edizione rinnovata con un’attenzione particolare per i giovani.

Di particolare interesse sono i due convegni che avranno luogo sabato 8 ottobre: alle ore 10 sul tema RISORSE ENERGETICHE E POTENZIALITA’ DEI TERRITORI MONTANI – La scommessa della montagna – Comunità energetica Valli Maira e Grana e alle ore 14.30, invece, si terrà un convegno ISTEM CHAPUEI – Riflessioni di chi vive in montagna, a cura di Espaci Occitan.

Tutti e due i convegni si svolgeranno nel Centro parrocchiale di Sacra Famiglia di Roccabruna.