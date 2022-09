A Santa Vittoria d'Alba il corso di formazione "Genitori Efficaci"

Lunedì 03 ottobre 2022, alle ore 21,00 presso la Sala dello Sport a Cinzano di S. Vittoria d’Alba, in via Vers Pont du Gard n. 19, si terrà una serata di presentazione del corso di formazione “Genitori Efficaci”.

Tale iniziativa inizierà a metà ottobre 2022 e potranno parteciparvi tutti coloro che desiderano prepararsi per affrontare efficacemente le relazioni tra genitori e figli, le difficoltà, le tensioni, i conflitti e per accrescere il benessere nell’ambiente familiare. Il corso farà riferimento all’Approccio Centrato sulla Persona promosso da Carl Rogers e dal suo collaboratore T. Gordon e, attraverso un percorso formativo teorico e pratico, permetterà di acquisire nuove modalità di relazione, una più profonda capacità di ascolto e di dialogo per poter affrontare con più efficacia il proprio ruolo educativo e promuovere la crescita dei propri figli.

Non è necessaria alcuna formazione precedente.

Molti genitori che hanno sperimentato questa formazione hanno riscontrato reali cambiamenti positivi nelle relazioni, non solo con i propri figli, ma anche con gli amici e i colleghi di lavoro, sottolineando come in un tempo breve abbiano potuto ricevere un aiuto davvero concreto ed efficace.

L’educatore Roberto Colombero presenterà il corso in tutti i suoi aspetti e condurrà successivamente il percorso formativo, per chi vorrà iscriversi.

La presentazione del corso è parte delle iniziative promosse dal progetto FAMMI FARE Santa Vittoria; progetto nato in seguito al Bando Famigliare finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito di programma “Giovani e famiglie” al fine di attivare progettualità integrate, innovative, flessibili e sostenibili dedicate a rispondere a bisogni delle famiglie residenti sul territorio.

Per informazioni e prenotazione:

EP Gosmar Andrea cell: 329-4389169

Roberto Colombero cell. 333-3027967 mail: colombero.r@gmail.com