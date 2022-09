Cuneo: il Comune ricorderà Aurelia Della Torre in manifestazioni e attività legate alle pari opportunità

L’amministrazione comunale di Cuneo dovrà ricordare la figura della dottoressa Aurelia Della Torre nel programmare, nei prossimi anni, manifestazioni e attività legate alle pari opportunità. A determinarlo, l’approvazione - all’unanimità – della delibera di consiglio comunale presentata dal presidente Marco Vernetti nel corso della serata di ieri (martedì 27 settembre).



Aurelia Della Torre, morta il 30 luglio dopo un’improvvisa malattia, è stata vicepresidente provinciale di Confcommercio Imprese Cuneo e punto di riferimento provinciale e regionale per Terziario Donna, oltre a consigliera per le Pari Opportunità del Comune di Cuneo negli anni ‘90. “E’ stata tra le prime donne italiane a promuovere lo sportello Terziario Donna attivo presso la Confcommercio – si legge nella delibera - , e simbolo di emancipazione femminile, esempio d’impegno, riferimento per la città e la provincia”.



I dubbi: “Ordine del giorno troppo personalistico, siamo in imbarazzo”

Vernetti ha illustrato il ‘nuovo’ ordine del giorno emendato. Che ha ripreso però quello presentato nella scorsa sessione del consiglio da Noemi Mallone, contro il quale si era schierato Beppe Lauria (in quanto, conoscendo personalmente la dottoressa Della Torre, si diceva sicuro non avrebbe gradito questo tipo di presa di posizione). Dubbi comunque espressi anche in questo caso da Ugo Sturlese: “Non voglio che il mio voto appaia come una discriminazione, tant’è che voterò a favore, ma continuo a ritenere questa decisione un errore: è un ordine del giorno troppo personalistico, che può esporre il consiglio comunale a situazioni di serio imbarazzo”.