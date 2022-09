Cuneo, Invito alla serata sul funzionamento del Numero Unico Emergenza

Giovedì 29 settembre alle ore 21 si svolgerà la serata informativa sul funzionamento del N.U.E. – Numero Unico Emergenza - 112, organizzata dalla Croce Rossa di Barge presso il palatenda allestito all’interno della rassegna Ottobrata, in piazza Garibaldi.

Durante la serata, ad ingresso libero, medici, infermieri ed operatori della centrale operativa di Saluzzo, competente per la provincia di Cuneo, illustreranno al pubblico i meccanismi della chiamata di emergenza: come si richiede celermente soccorso; come è organizzata la centrale operativa che ci risponde e chi ci lavora; e molte altre nozioni utili per capire al meglio come vengono gestite le richieste di aiuto dei cittadini.

“Un caloroso ringraziamento è rivolto al personale della Centrale Operativa per la disponibilità e al sindaco di Barge ed ai suoi assessori per la pronta e concreta collaborazione che hanno assicurato per l’evento” dichiara il referente della sede di Barge della Croce Rossa Italiana, Paolo Peirone, che invita la popolazione “a partecipare numerosa ad una serata informativa e altamente utile per i cittadini”.