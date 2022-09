Fossano, circolazione veicolare ristabilita nelle vie Torino e Circonvallazione

Questa mattina, mercoledì 28 settembre, a Fossano è stata ristabilita la circolazione veicolare nelle vie Torino e Circonvallazione, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla proroga, che aveva scadenza al 3 ottobre prossimo. Ora il cantiere si è spostato in via Ceresolia senza interrompere il transito.



Durante i lavori di scavo per la posa della fognatura bianca e nera, l’impresa incaricata dei lavori si è imbattuta in diversi sottoservizi non segnalati, o segnalati erroneamente, per cui si è reso necessario l'intervento dei vari gestori.



«Sono spiacente per i disagi che i lavori possono aver causato alle attività della zona – dice il sindaco fossanese Dario Tallone –. Parliamo però di lavori attesi da decenni. e trovo anzi vergognoso che residenti e attività abbiano dovuto attendere tanto a lungo per vederli finalmente realizzati".