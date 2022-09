Green Communities, tre progetti finanziati in Piemonte: alla valle Stura oltre 4 milioni di euro

C'è anche quello della valle Stura, con un finanziamento di 4.300.000 euro, tra i progetti ammessi dal bando di accesso alle Green Community: oggi, mercoledì 28 settembre, sono stati proclamati i tre vincitori piemontesi, cioè comunità locali coordinate e associate tra loro che d'ora in avanti potranno realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

“Un buon successo”. È così che viene definito questo traguardo da Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, in quanto “Le Green Communities sono la grande opportunità per dire come stiamo nel futuro e come affrontiamo la transizione ecologica, energetica, come vinciamo le sfide della crisi climatica. Non abbiamo altre opportunità, non c'è altra via possibile, se non di lavorare con i Comuni montani insieme, rafforzando le Unioni montane, anima del tessuto istituzionale montano del Piemonte. E di lavorare per il dialogo tra zone urbane e aree montane. Anche questo scambio è decisivo, preziosissimo.”

Ma non è finita qui. Lo stesso Presidente rincuora gli altri territori partecipanti con i loro progetti, tra cui la val Tanaro e la valle Maira, affermando come ci si augura che “il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie che ha la regia del Bando, coordini la ricerca di altre risorse utilizzando una parte dei 9 milioni che lo Stato trasferisce nel 2022 al Piemonte nel quadro dei 120 milioni di euro del Fondo nazionale montagna 2022”.

Infine, conclude fermamente “Ci lavoreremo nelle prossime settimane. Così da estendere e fa scorrere la graduatoria”.