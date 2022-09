Tanti appuntamenti per famiglie ai musei di Bra

Anche quest'anno i musei di Bra aderiscono alla Giornata nazionale delle Famiglie al museo. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 9 ottobre 2022. Il tema conduttore di questa edizione dell’iniziativa, “Diversi e uguali” , è trattato attraverso la metafora dell’albero, sia esso rappresentato come nell’arte o nel gioco, oppure nel suo ambiente naturale. I temi dell’identità e della diversità, elementi essenziali per crescere in una società inclusiva, sono oggetto di una serie di divertenti laboratori per famiglie con bambini dai 4 anni in su.

Così, al Museo di Archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa l’appuntamento è dalle 15 alle 17,30 con “La foresta: non tutti gli alberi sono uguali”: partendo dalle opere presenti in museo che raffigurano l’albero in maniera tradizionale si arriverà a scoprire come gli artisti nel tempo abbiano realizzato alberi a dir poco originali, che spesso vogliono trasmetterci messaggi speciali. Info: traversa@comune.bra.cn.it, tel. 0172-423880.

Al Museo di Storia Naturale “Craveri” invece spazio a “Naturalmente diversi” (ore 10-12.30 e 14.30-17.30). Attraverso semplici giochi e con l’osservazione degli esemplari presenti in museo si andrà alla scoperta della diversità nel mondo animale e vegetale. Perché la diversità in natura è sinonimo di benessere. Info: craveri@comune.bra.cn.it, tel. 0172-412010.

Il Museo del Giocattolo infine ospita dalle 15 alle 17,30 “La Bottega di Mastro Geppetto”. Ciò che spesso meraviglia il visitatore del Museo del Giocattolo è scoprire quanto i giocattoli di oggi siano “diversi ma uguali” a quelli di ieri: simili per meccanismi, forme e bisogni ludici che soddisfano, diversi nello stile e nei materiali. Ispirati da questo costante gioco tra simile e diverso, sarà possibile partecipare ad un laboratorio di falegnameria con legni di recupero dove ogni famiglia potrà cimentarsi nella costruzione di un proprio giocattolo. Info: info@ludorespiro.it, tel. 349-4565848.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita. Contestualmente l’ingresso ai musei è gratuito per tutti con orario 10-12.30 e 14.30-17.30. Al museo del giocattolo sono inoltre previste visite guidate ogni 50 minuti.







Info: www.museidibra.it