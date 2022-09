Scontro tra auto e motorino a Villanova Mondovì: 14enne in ospedale

Non desterebbero particolare preoccupazione le condizioni di un 14enne che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 settembre, alla guida del suo motorino, è andato a scontrarsi contro un’auto in una curva di via Scarrone a Branzola, frazione di Villanova Mondovì.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del Servizio di Emergenza 118, che hanno fatto giungere sul posto l’elisoccorso disponendone il trasporto in ospedale con una sospetta frattura al braccio. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento monregalese e i Carabinieri del locale Comando, chiamati a stabilire dinamica e responsabilità del sinistro.