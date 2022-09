Farmacie Vigorito, un’eccellenza e-commerce per gli articoli di farmacia certificata da ITQF

Dai prodotti di erboristeria e fitoterapia ai cosmetici, passando per integratori alimentari, farmaci da banco e soluzioni per i nostri amici a quattro zampe. Nel catalogo di Farmacie Vigorito si incontrano centinaia di alternative, espressione dei brand più autorevoli del settore, come Skinceuticals, Foodspring e La Roche-Posay. I tempi di consegna sono rapidi in tutta Italia, le transazioni online sono totalmente sicure ed è garantita l’assistenza multi-canale da un gruppo di professionisti.

Tra gli scaffali digitali del portale figurano migliaia di prodotti, accuratamente selezionati per soddisfare qualunque esigenza. L’e-shop si suddivide in varie sezioni, molto pratiche ed intuitive. Qualche esempio? “Alimentazione e Integratori”, “Apparecchi Elettromedicali”, “Salute e Cura della persona”, “Erboristeria e Fitoterapia” o “Igiene e Benessere”.

Con un tap su “Rimedi” si trovano diversi farmaci da banco per offrire una soluzione rapida a tantissimi disturbi: cefalee, emicrania, febbre, punture, torcicollo e non solo. Naturalmente, vengono forniti anche articoli per neo-mamme e bambini, nonché cosmetici e prodotti per la propria beauty routine quotidiana.

Lo store, inoltre, implementa anche una ricca sezione “Blog”, dove sono raccolti articoli di approfondimento, consigli e spunti che interessano il settore pharma, dai rimedi per le scottature a come combattere stress e spossatezza.

Sia in fase di selezione che nel post-vendita viene garantita la consulenza professionale da parte di un team di professionisti. Il customer care è raggiungibile tramite numero di telefono (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00), indirizzo e-mail o form online.

La conferma del successo riscosso nel pubblico arriva dalle oltre 15.000 recensioni verificate da Feedaty, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,9/5. Non solo, Farmacievigorito.it è presente nella classifica “Migliori eCommerce d’Italia” 2021/22 e 2022/23, stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Le modalità di transazione disponibili pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, Satispay, PayPal, bonifico bancario, contrassegno al corriere in contanti. È disponibile inoltre anche il comodo pagamento in tre rate senza interessi, grazie alla partnership con ClearPay. L’acquirente può anche contare su resi garantiti, entro 14 giorni e a costo zero (se il pagamento è stato effettuato con PayPal).

Per ciò che riguarda le spedizioni, sono rapide, si verificano in appena 24/72 ore (per le isole si possono raggiungere le 96 ore) e vengono portate a termine da corrieri affidabili. Inoltre, per importi superiori a 49,90 euro diventano gratuite e su alcuni brand la soglia si abbassa a 19,90 euro.

Senza dimenticare, infine, le riduzioni attive, che consentono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Non solo, se ci si registra al sito è possibile approfittare di diversi coupon, da inserire direttamente nel carrello prima di procedere all’acquisto.