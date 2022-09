In Viale degli Angeli a Cuneo approda la "Pigiama Run"

Anche a Cuneo si corre la Pigiama Run per aiutare i bambini malati di tumore.

L'evento, organizzato dalla Lilt, si svolge in 18 città italiane venerdì 30 settembre alle 18.30.

Nella capoluogo della Granda l'appuntamento è in viale degli Angeli. I fondi raccolti con la Pigiama Run permetteranno a LILT Cuneo di sostenere il reparto di oncologica pediatrica di Savigliano.

“In alternativa se abiti in un’altra città o non riesci a raggiungerci, puoi partecipare lo stesso correndo o camminando in pigiama dove vuoi tu, da solo o in compagnia di un gruppo di amici, organizzando

il tuo Pigiama Party!” scrivono gli organizzatori.

Le iscrizioni online sono aperte fino alle 18 del 30 settembre 2022.

Perchè in pigiama? Per manifestare affetto e vicinanza a chi in pigiama sta tutto il giorno, perché malato.

La Pigiama Run è nata nel 2019 da LILT Milano Monza Brianza e si corre nel mese di settembre, perché in tutto il mondo in questo mese si celebra il Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.​

Per maggiori informazioni https://www.pigiamarun.it/