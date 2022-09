Torna Alba Land, il più grande Luna Park della provincia: dal 30 settembre più di 50 attrazioni in piazza Medford

L’autunno albese si prepara alla 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e, come da consolidata tradizione, tra le attrazioni della Città delle Cento Torri non poteva mancare Alba Land, il più grande Luna Park della provincia di Cuneo, che tornerà ad arricchire piazza Medford e piazza Sarti con una divertentissima offerta, intrattenendo il pubblico con più di cinquanta giostre.

Il parco sarà aperto al pubblico da venerdì 30 settembre fino a martedì 1° novembre, con un momento di inaugurazione previsto per sabato 1° ottobre con lo spettacolo del gruppo Musici e Sbandieratori “Terre Sabaude” e la presenza delle istituzioni locali. Dalle 16.30, con partenza da piazza Garibaldi, bandiere al vento e rullo di tamburi per il corteo che sfilerà poi tra le giostre del luna park.

Confermato, come da tradizione, anche lo Street Food Festival, il “festival gourmet del cibo di strada” organizzato in collaborazione con Orion Eventi: l’appuntamento è per venerdì 30 settembre (dalle 18 a mezzanotte), sabato 1° e domenica 2 ottobre (dalle 10.30 a mezzanotte). Una quindicina gli stand di operatori presenti, che a bordo dei loro food truck prepareranno per i visitatori le migliori offerte gastronomiche tra cui hamburger, gnocco fritto, picanha, frittelle di baccalà, spiedini di pesce, piadine e polpette gourmet, arancini e molto altro, accompagnati dalle birre artigianali di Baladin e Birra Ceca.

Un ulteriore momento di attrazione sarà quello previsto per sabato 8 ottobre, alle ore 23, con lo spettacolo pirotecnico che vedrà i fuochi d’artificio illuminare la notte albese sul fiume Tanaro, con lo scintillio delle luci fruibile al meglio da pizza Sarti e piazza Medford.

“Ogni domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, e ogni mercoledì, al pomeriggio e alla sera, tutti in giostra a solo 2 euro, grazie alla promozione sui biglietti. E, come ogni anno, saremo felici di ospitare i ragazzi del Centro Riabilitazione ‘Ferrero’, che verranno a trovarci come di consueto in una data ancora da stabilire e ai quali offriremo, come da tradizione, una mattinata dedicata perché possano divertirsi in sicurezza” afferma Jarno Marro, titolare di alcune delle attrazioni presenti.

Per informazioni: tel. 331/8345527, e-mail albaland.2021@gmail.com