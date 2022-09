Tante proposte didattiche del Parco fluviale Gesso e Stura per l’anno scolastico 2022-23

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, numerose ed innovative proposte del Parco Fluviale Gesso e Stura sono state presentate poco dopo la riapertura delle scuole presso il Museo Casa Galimberti di Cuneo.

Il ventaglio di proposte è sempre più ampio e articolato con progetti specifici per i diversi livelli scolastici, tant’è che sono stati realizzati due cataloghi: uno dedicato alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado e uno rivolto alle superiori. Il primo, incentrato su tematiche ormai fisse nel programma educativo del Parco, propone attività per le classi su cambiamenti climatici, api, cereali e panificazione, cinque sensi, flora e fauna, sport e mobilità attiva, paesaggio, con una sezione specifica dedicata alle giornate di accoglienza e alle gite.

Ma quest’anno ci sono tre grandi novità letteralmente da non perdere, che saranno oggetto di attività specifiche: l’Orto didattico resistente, recentemente riqualificato, con la sua serra didattica, lo Spazio multisensoriale f’Orma e la mostra interattiva Change, dedicata ai cambiamenti climatici.

Le attività proposte si possono svolgere nel Centro di educazione ambientale "La Casa del Fiume" di Cuneo oppure nelle tante aree attrezzate e strutture per la fruizione come appunto l’Orto didattico e lo Spazio multisensoriale, il percorso dedicato alle farfalle lungo il torrente Gesso, l’aula verde di Crocetta, il Parco Grandis di Borgo San Dalmazzo, il percorso Parole di legno lungo il fiume Stura, nel comune di Cervasca, la riserva naturale La Madonnina di Sant’Albano Stura, solo per fare qualche esempio.

Le proposte sono articolate su mezza giornata o giornata intera o addirittura possono prevedere più incontri sullo stesso argomento con un percorso di approfondimento che viene definito “progetto”. E per chi viene da fuori o vuole fare una gita organizzata sono previsti i pacchetti “Parco+” che abbinano un’attività al Parco e un’attività culturale o uno spettacolo teatrale. Le tariffe per le attività variano dai 3 e 4 euro, rispettivamente per la mezza giornata o la giornata intera, per tutte le scuole dell’obbligo ricadenti nel territorio del Parco, fino ai 6 e 8 euro, sempre per la mezza giornata o la giornata intera, per tutte le altre scuole. Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno inoltre i consueti corsi di formazione per il personale docente, riconosciuti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale e strutturati in vari moduli su tematiche specifiche.

Maggiori dettagli e il programma completo, in fase di definizione, verranno pubblicati sul sito www.parcofluvialegessostura.it

La nuova programmazione si inserisce in un percorso di promozione dell’educazione ambientale che il Parco conduce fin dalla sua istituzione, nel 2007, e che ha visto crescere negli anni il ventaglio delle proposte e il numero dei partecipanti. In queste settimane di inizio anno scolastico gli operatori del Parco stanno organizzando incontri di presentazione delle proposte didattiche e formative nei vari istituti comprensivi.

Per informazioni e prenotazioni o per richiedere una presentazione delle attività è possibile contattare il Parco al numero 0171.444560 o via email: didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it

La brochure con l’offerta delle attività didattiche è scaricabile in pdf dal sito del Parco fluviale.