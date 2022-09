Boves Padel Club: sabato 1° ottobre open day under 18

In attesa dell’inaugurazione in programma l’8 ottobre e per iniziare a far conoscere il Padel, il Boves Padel Club organizza per sabato 1° ottobre un Open day per i più piccoli!

Se hai tra i 6 e i 18 anni, in quella giornata un istruttore federale ti aspetta sui campi del Boves Padel Club per provare e scoprire lo sport del momento, dinamico e divertente!