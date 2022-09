Calcio Serie D: poche emozioni all' Attilio Bravi, Bra-Asti finisce 0-0

Bra e Asti si annullano a vicenda nel derby piemontese della quinta giornata: all'Attilio Bravi termina 0-0. Poche emozioni nell'arco dei 90 minuti di gioco con gli ospiti più propositivi nel primo tempo ma mai veramente pericolosi.

LA CRONACA

L'equilibrio iniziale viene rotto al 21' da Marchetti, abile a mette in mezzo un pallone interessante sul quale interviene Brustolin che blocca a terra in due tempi ed anticipa Cassata. L'Asti risponde, una manciata di minuti dopo, con La Marca: il suo tiro dal limite dell'area è potente ma non inquadra la porta. Più continua la manovra degli ospiti, soprattutto sulla sinistra dove agisce l'intraprendente Picone. Tegola per Floris al 36'. Quitadamo, nell'atto di contrastare Cannas, si fa male ed è costretto a uscire: al suo posto Pavesi con conseguente cambio di modulo per i giallorossi la cui linea difensiva passa a quattro (Bongiovanni, Tos, Marchetti, Dall'Olio). Dopo tre minuti di recupero l'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato, sostanzialmente giusto, di 0-0.

Padroni di casa in difficoltà nello sviluppo del gioco anche nella ripresa: la squadra di Boschetto conferma la solidità difensiva già esibita nelle prime partite con due sole reti al passivo. Asti vicino al vantaggio al 67'. Capellupo salva sulla linea sul colpo di testa di Legal. Al 73' si fa vedere il Bra. Bella palla di Gerbino, da poco subentrato a Cassata, per Tuzza che da posizione defilata calcia fuori. Pavesi ci prova su punizione, esterno della rete. Non succede più nulla, al di là di un contropiede gestito e finalizzato (male) da Kerroumi (poi espulso per proteste): Bra e Asti si congedano dalla partita con un punto ciascuno.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ujkaj, Quitadamo (39' Pavesi) , Tos, Marchetti; Bongiovanni, Daqoune, Capellupo, Tuzza, Dall'Olio; Menabò, Cassata (64' Gerbino) (95' Mawete). A disp: Favaro, Derrick, Di Benedetto, Job, Olivero, Mawete. All Floris

Asti (4-3-3): Brustolin, Vergnano, Venneri, Legal (72' Sow), Picone; Tomella, Azizi, Toma (65' Kerroumi); Plado (89' Ottone), Cannas, La Marca (72' Manfrè). A disp: Cabella, Virelli, Insolito, Fioccardi, Pinto.

Ammoniti: Marchetti, Picone, Cannas, Cassata, Tuzza, Bongiovanni, Gerbino, Sow

Espulsi: 94' Kerroumi per proteste

Arbitro: Mattia Mirri di Savona, assistenti Nicolò Pasquini di Genova e Matteo Manni di Savona