Corsa in montagna: Rostan, Dematteis, Giolitti, Mattio e Scaini convocati per i Mondiali in Thailandia

Sono 42 gli azzurri convocati per l’edizione inaugurale dei Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail, in programma da giovedì 3 a domenica 6 novembre a Chiang Mai, in Thailandia.

Su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati gli atleti selezionati, di cui 22 uomini e 20 donne.

Doppio impegno nelle gare di “sola salita” e di “salita e discesa” per Cesare Maestri che è stato rispettivamente d’oro e d’argento in queste specialità nella recente edizione di El Paso dei Campionati Europei, e tre anni fa vicecampione del mondo in Argentina nella distanza classica. Doppia fatica anche per Xavier Chevrier oro continentale a squadre nell’up&down. Tra i selezionati anche l’argento mondiale delle lunghe distanze Francesco Puppi (short trail) e il vincitore della Coppa del Mondo 2021 Henry Aymonod. La partecipazione di Alberto Vender, rientrato in gara nello scorso weekend nella rassegna tricolore di Gagliano del Capo, è subordinata ad ulteriore verifica nelle prossime settimane. Nel caso, a subentrare sarebbe Alex Baldaccini. È la prima volta in una Nazionale di corsa in montagna per la siepista e specialista del cross Valeria Roffino che ha scelto questa nuova sfida per il rientro in maglia azzurra dopo la maternità.

Faranno parte della spedizione anche Andrea Rostan (Atletica Saluzzo), Martin Dematteis (Sportification), Simone Giolitti (Pod Valle Varaita), Elia Mattio (Pod Valle Varaita), Alessia Scaini (Atletica Saluzzo),

UOMINI

Classic Up&Down

Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche

Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche

Daniel PATTISA.S.D. Suedtirol Team Club

Alberto VENDERS.A. Valchiese

Only Up

Henri AYMONOD U.S. Malonno

Xavier CHEVRIER Atl. Valli Bergamasche

Cesare MAESTRI Atl. Valli Bergamasche

Andrea ROSTAN Atletica Saluzzo

Short Trail

Luca CAGNATI Atl. Valli Bergamasche

Martin DEMATTEIS Sportification

Christian MINOGGIO Pegarun A.S.D.

Francesco PUPPI Atl. Valle Brembana

Andrea ROTA O.S.A. Org. Sportiva Alpinisti

Mattia GIANOLA Team Valtellina

Long Trail

Riccardo BORGIALLI Sport Project Vco

Davide CHERAZ Hey Team S.S.D. A R.L.

Francesco CUCCO Bio Correndo Avis

Riccardo MONTANI Sport Project Vco

Andreas REITERERA.S.V. Telmekom Team Suedtirol

Matteo ANSELMI Atletica Isola d’Elba

U20 Classic Up&Down

Matteo BARDEA Atl. Valle Brembana

Simone GIOLITTI Pod. Valle Varaita

Nicolò LORA MORETTO G.S.A. Valsesia

Elia MATTIO Pod. Valle Varaita

DONNE

Classic Up&Down

Vivien BONZI La Recastello Radici Group

Sara BOTTARELLI Freezone

Alice GAGGI La Recastello Radici Group

Valeria ROFFINOG.S. Fiamme Azzurre

Only Up

Valentina BELOTTI U.S. Malonno

Elisa SORTINI Atletica Alta Valtellina

Gloria Rita Antonia GIUDICI Freezone

Alessia SCAINI Atletica Saluzzo

Short Trail

Fabiola CONTI Runaway Milano ASD

Chiara GIOVANDO Atletica Monterosa Fogu Arnad

Ivana IOZZIA Calcestruzzi Corradini Excelsior

Camilla MAGLIANO ASD Podistica Torino

Long Trail

Camilla SPAGNOL A.S.D. Team Km Sport

Giuditta TURINI Polisportiva Sant'Orso Aosta

Martina VALMASSOI Polisportiva Caprioli

Alessandra BOIFAVA Ultrabericus Team A.S.D.

U20 Classic Up&Down

Matilde BONINO Atl. Stronese - Nuova Nordaffari

Anna HOFER Sportclub Merano

Axelle VICARI Sisport SSD

Emily VUCEMILLO Sportclub Merano