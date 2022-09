Cuneo, come cambia la viabilità per l'Oktoberfest

Dal 28 settembre al 10 ottobre 2022 la città di Cuneo ospiterà, nell’area adiacente al Pala Ubi Banca, l’evento “OKTOBERFEST 2022”, per cui si attende un rilevante afflusso di pubblico con conseguente aumento del traffico veicolare e pedonale.

Al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, è stata emessa l’Ordinanza n.516 del 27/09/2022, che istituisce nel territorio comunale alcune limitazioni alla sosta ed alla circolazione veicolare e pedonale, come meglio specificato di seguito:

Dalle ore 18:00 di giovedì 22/09 sino alle ore 24:00 di mercoledì 28/09/2022:

Piazzale adiacente al Pala Ubi Banca;

Divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati).

Da mercoledì 28/09 a giovedì 29/09/2022 e da lunedì 03/10 a giovedì 06/10/2022:

Corso Alcide de Gasperi, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Francia e Via San Maurizio escluse.

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18:00 alle ore 01:00.

Venerdì 30 settembre 2022 e venerdì 07 ottobre 2022:

Corso Alcide de Gasperi, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Francia e Via San Maurizio escluse.

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18:00 alle ore 03:00.

Sabato 01 ottobre 2022 e sabato 08 ottobre 2022:

Corso Alcide de Gasperi, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Francia e Via San Maurizio escluse.

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 11:00 alle ore 03:00.

Domenica 02 ottobre 2022 e domenica 09 ottobre 2022:

Corso Alcide de Gasperi, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Francia e Via San Maurizio escluse.

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 11:00 alle ore 01:00.

Lunedì 10 ottobre 2022:

Corso Alcide de Gasperi, ambo i lati, tratto compreso tra Corso Francia e Via San Maurizio escluse.

Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18:00 alle ore 01:00.

Sarà cura del comitato organizzatore provvedere al posizionamento della segnaletica di chiusura, alla riapertura ed alla deviazione del flusso veicolare sui tratti di strada interessati dall’evento, nelle modalità previste dalle norme del C.d.S. senza creare intralcio al normale transito veicolare e pedonale sulle seguenti vie:

Corso Alcide de Gasperi, Corso Francia, Via del Mulino, Via Aldo Viglione e Via San Maurizio.

Il comitato organizzatore dovrà inoltre garantire la presenza di proprio personale per il controllo dei veicoli autorizzati all’accesso, delimitando l’area e garantendo, in caso di emergenza, il transito dei mezzi di soccorso, di ordine e sicurezza pubblica.

Il flusso veicolare proveniente da Cuneo con direzione Borgo San Dalmazzo, che si immette da Corso De Gasperi in Corso Francia, non potrà svoltare direttamente a sinistra, in direzione Cuneo, bensì dovrà proseguire in direzione Borgo San Dalmazzo per usufruire della rotatoria posta al confine del territorio comunale, all’altezza di via XI Settembre.

Viene inoltre istituito il senso unico su via Aldo Viglione con uscita in via del Mulino e prosecuzione in direzione Borgo, in modo tale da rendere più fluida la circolazione dei veicoli, evitare criticità e garantire l’incolumità degli utenti della strada.