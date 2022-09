A Bra le premiazioni di "Lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista"

L’appuntamento per le premiazioni e la cerimonia finale del progetto creatosi nel 2007, intitolato "Lo sport come lo vedo io... gioco a fare il giornalista", sarà il 6 ottobre ore 9 presso l'Auditorium BPER Banca.

Qui si ritroveranno i i massimi dirigenti delle direzioni didattiche di Bra1, Bra2, Sommariva Bosco e Santa Vittoria, accompagnati dalle insegnanti ed alunni che trascorreranno, insieme allo staff dirigente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra, una mattina fatta di contenuti per un'attività didattica legata al mondo dello sport e del volontariato svolta sull'anno scolastico 2021/22.

"Siamo soddisfatti dell'attività che da tempo, grazie al riconoscimento del MI - Ministero dell'Istruzione di Cuneo, di anno in anno proponiamo agli istituti scolastici che positivamente collaborano con noi dando attuazione progettuale" - dice il Presidente UNVS Giuseppe Gandino a cui fa' eco il Segretario Giuseppe Sibona - "Grazie al sostegno della Fondazione CRC ogni direzione didattica riceverà una "gift card" utile occasione d'acquisto di materiale didattico a favore della struttura scolastica ed i migliori elaborati saranno premiati con un simpatico ed utile gadget per un'iniziativa che anche in questa occasione ha coinvolti centinaia di giovanissimi delle classi IV elementare".

"Un riconoscimento particolare" - conclude Gandino -"è d'obbligo esprimerlo alle due insegnati, Graziella Agnelli e Giuseppina Gramaglia unitamente al giornalista de La Stampa, patrocinante l'iniziativa, Renato Arduino che ancora una volta nel periodo estivo hanno valutato i tanti elaborati con evidenze che saranno presentate in occasione dell'evento finale".

Tra gli attori al fianco dell'UNVS, Associazione di Promozione Sociale, in "prima linea" a livello operativo anche AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Comunale di Bra per stimolare in un contesto famigliare, una riflessione al "dono".