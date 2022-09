Anche la cooperativa Armonia Work partecipa agli eventi della festa di Centallo

Agli eventi della festa di Centallo, sabato 8 ottobre, contribuirà anche la cooperativa Armonia Work, che aprirà i suoi locali dalle 16 alle 18.

Il programma prevede un laboratorio di cartotecnica, gestito dalle educatrici dei duelli, per i bambini del paese, per poi proseguire con merenda e aperitivo per adulti con offerta per sostenere le iniziative della cooperativa. Il negozietto sarà aperto con le nostre marmellate, i biscotti e le ceramiche. Infine, sarà allestito un banco con libri della Biblioteca che verranno regalati.

Per ulteriori informazioni www.cooperativaarmoniawork.it

Per partecipare si richiede una prenotazione telefonando al numero: 0171/211.284.