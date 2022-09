Confesercenti Cuneo e Limone Piemonte insieme ad Allunione, per non dimenticare

Un appuntamento solidale, per ricordare i tragici eventi alluvionali causati dalla tempesta Alex dell’ , ma con uno scopo del tutto positivo, come spiega Fabio Benza, responsabile turismo di Confesercenti Cuneo: “Per questa seconda edizione, realizzata in collaborazione con il Comune, abbiamo concentrato i molti appuntamenti nella sola giornata di . Dal torneo di bocce ai laboratori, ci saranno tante occasioni di divertimento per tutti. L’obiettivo, come sempre, è quello di raccogliere fondi da devolvere sul territorio. Come l’anno scorso, tutto il ricavato sarà utilizzato per acquistare giochi per i bambini da istallare in Limone Piemonte”.