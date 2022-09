Fossano, un lascito da 450mila euro per la Fondazione Crf. Destinati a borse per studenti meritevoli

Con la vendita della villetta di Bussoleno, in Valle Susa (To), si è perfezionato il lascito disposto dal compianto Silvio Grapputo, che ha voluto onorare la memoria del padre, professor Iacopo, stimato preside del Ginnasio di Fossano dal 1935 al 1944.



L’importo totale del lascito ammonta a oltre 450mila euro che verranno gestiti dalla Fondazione in contabilità separata, essendo finalizzati all’assegnazione annua di borse di studio per gli studenti indicati come meritevoli da apposita commissione.



L’affetto dei signori Grapputo alla Città di Fossano è testimoniato anche dalla loro volontà di essere tumulati nel locale cimitero. Il presidente della Fondazione CRF Gianfranco Mondino esprime "grande soddisfazione anche per l’attestato di fiducia espresso nei confronti dell’istituzione chiamata a perpetuare nel tempo le volontà del donante e a darne concreta attuazione".



La donazione del dottor Grapputo ha compreso anche il lascito della propria biblioteca alla Scuola Media di Fossano e un prezioso volume del 1599 alla Fondazione. A buon titolo, il donante entra fra i benefattori della Fondazione e pertanto la pittrice fossanese Barbara Villosio è stata incaricata di eseguire un quadro che verrà inserito nella relativa collezione.



Il presidente Mondino esprime anche compiacimento per le precedenti donazioni a favore della Fondazione, di cui ricorda stampe antiche e preziosa storica corrispondenza della contessa Carola Della Chiesa, fondi per l’erogazione di borse di studio dai coniugi Favole, raccolta di monete antiche dal professor Vergano, casa di famiglia in centro storico di Fossano da parte del geometra Squarotti in memoria e ricordo del padre dottor Giovanni Squarotti, per anni direttore generale della Cassa di Risparmio di Fossano, e altre minori di privati cittadini che desiderano mantenere l’anonimato.