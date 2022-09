L'Avis Peveragno festeggia il 40° anniversario di fondazione

La giornata inizierà al mattino con la consueta sfilata per il paese, con partenza dalla Sede alla Casa Ambrosino, alle 9, proseguendo con un saluto particolare per il compianto ex presidente Bartolo Giuliano dinanzi all’area monumentale, procederà con la Santa Messa la Chiesa di Santa Maria, alle ore 13 il pranzo al ristorante SMAC (Via San Giorgio).

Durante il convivio saranno fatte le premiazioni dei soci emeriti, seguito dallo spettacolo del duo comico L’Ora Canonica.