Pian Munè di Paesana, i risultati di una domenica di solidarietà

Domenica 25 settembre Pian Munè di Paesana, gli amici di Gabri e i volontari si sono fatti un regalo: hanno donato il loro tempo, la loro passione, la propria generosità per un amico speciale, al quale va ogni più grande augurio di una vita serena e felice, in attesa di un viaggio unico nella vita, con la speranza che questo viaggio lo riporti a casa ritrovando la luce, i colori e i volti di tutti coloro che domenica hanno contribuito alla buona riuscita di una giornata di festa e alla raccolta fondi per il suo intervento chirurgico agli occhi.

Sono parole, queste, con le quali si vuole ringraziare tutti coloro che sono stati d’aiuto e hanno donato qualcosa per la giornata e per l’intervento di Gabri.

“Abbiamo scoperto che viviamo in un luogo generoso e caloroso, che di fronte ad una sofferenza e ad una speranza, con slancio partecipa ad ogni iniziativa di solidarietà” dicono Valter e Marta, gli intraprendenti gestori della località paesanese.

Gestori che, con gli amici, Gabri e la sua famiglia vogliono ringraziare le circa 500 persone che hanno partecipato al pranzo e con quanti non hanno potuto partecipare al pranzo ma ha comunque donato e i numerosi commercianti che hanno donato i loro prodotti.

Quest’ultimi elencati qui di seguito con casualità e non in ordine di importanza:

Volontari di Sanfront

Adalberto Amici per l’intrattenimento

Caseificio Valform di Martiniana Po

Pama Gran Piemunt Torino

Mauro, salumiere di Sanfront

Top Carni Sanfront

Salumificio Viviano Venasca

Macello Valle Po

Società agricola Revello

Macelleria e salumeria Corrado Cacciolatto Revello

Macelleria La Flesia Saluzzo

Lavorazioni carni suine Baldo Cavour

A.esse.pi. carni srl di Albertengo Villafranca P.te

Panetteria Perasso Livio Rifreddo

Segheria Barra Sanfront

Cartolibreria Copisteria Centro stampa legatoria Saluzzo

Azienda Agricola Alemanno Giovanni Faule

Azienda Agricola Morra Castellinando

Azienda Agricola El Bric di Camusso Enrico - Barge

Azienda Agricola Lorenzo Dabbene – Santa Vittoria d’Alba

Azienda Agricola Perotto Aldo - Revello

Azienda Agricola Castello Aldo - Revello

Azienda Agricola Beltrando Adriano – Revello

Azienda Agricola Fantone Marco – Paesana

Ok Catering – San secondo di Pinerolo

Carni Dock Lagnasco

Reunion bikers Alba

Ed è proprio così che l’unione fa la forza!