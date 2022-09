Il patron di Acqua Sant'Anna nominato consigliere superiore della Banca d'Italia

L’Assemblea dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, convocata presso la Sede di Torino per l’elezione del locale Consigliere superiore, ha nominato il dott. Alberto Bertone in sostituzione del dott. Lodovico Passerin d’Entrèves, giunto al termine del terzo mandato e a termini di Statuto non rieleggibile.



Fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa, torinese classe 1966, è considerato tra gli imprenditori più di rilievo in Italia.

“Sono onorato di questa nomina e ringrazio il dott. Lodovico Passerin d'Entrèves che mi ha passato il testimone in questa importante funzione, dichiara Alberto Bertone. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza imprenditoriale per svolgere con responsabilità e professionalità questo ruolo istituzionale.”