Cuneo: Beppe Signori inaugura i campi da padel del viale degli Angeli [VIDEO]

"Non tutti i giorni si può incontrare, a Cuneo, un grande campione come Beppe e per noi è davvero un grande onore averlo qui oggi. Com'è un onore, un valore aggiunto per la città, quello di inaugurare la struttura del Cuneo Vis Padel".

A parlare l'assessore allo sport di Cuneo Valter Fantino, tra i relatori nella presentazione ufficiale dei campi da padel situati sul viale degli angeli nei pressi del ristorante-bocciofila 'La Novella'. Con lui anche il vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà, la consigliera di amministrazione Claudia Martin, il consigliere comunale Franco Civallero, i cugini e promotori dell'iniziativa padelistica Gianluca e Luigi Viscusi e il presidente della Novella Bruno Giordano.

Con loro anche le ex glorie del calcio italiano Roberto Cravero e Claudio Sclosa, ma soprattutto il tre volte capocannoniere (e con oltre 180 gol all'attivo) laziale Beppe Signori che - contestualmente all'inaugurazione - ha presentato anche il suo libro autobiografico 'Fuorigioco - Perde solo chi si arrende'.

Dopo l'aperitivo organizzato dallo staff sono stati proprio Signori, Roberto Cravero e Claudio Sclosa a inaugurare i campi da padel con un torneo esclusivo.