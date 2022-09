A Revello si scaldano i motori per “Revellum De Gustibus”, la camminata gastronomica per le vie del paese

Si terrà domenica 9 ottobre la seconda edizione di "Revellum De Gustibus - Degustando in collina", organizzato dalla Pro Loco di Revello.

Un percorso gastronomico suddiviso in sette tappe , dall’aperitivo al dolce, che si snoderà per le vie del paese. Saranno le associazioni del paese ad accogliere commensali e camminatori negli stand prestabiliti con l'obiettivo di deliziare il loro palato e al tempo stesso mostrare le bellezze del territorio.

Si partirà con l’aperitivo che sarà servito al Campanile delle ore. A seguire l’antipasto alla cappella di San Biagio per poi passare al primo presso la cappella di Santa Sofia. Presso la cappella di San Leonardo verrà offerto il sorbetto, per poi proseguire con il secondo in piazzale San Michele, il dolce a Morra San Martino e a chiudere il caffè e digestivo in piazza Denina.