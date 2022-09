Rodello, si apre il nuovo anno accademico dell'Università della terza Età

L’università della terza età nasce per rendere accessibile a tutti la possibilità di imparare e per preservare la cultura italiana e favorire la sua divulgazione. L'età non deve essere considerata un limite per smettere di studiare e al tempo stesso di imparare. È tenendo presente questo spirito che sono nate le università della terza età come quella di Rodello che quest’anno è giunta al suo ottavo anno accademico.

L’uni-tre è gestita dall’Associazione Arci Bra Uni-tre e dall’Amministrazione comunale di Rodello ed è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è viene richiesto alcun titolo di studio per frequentarla.

Il corso prevede un incontro la settimana il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini. Le lezioni si svolgono presso i locali della Biblioteca Comunale di Rodello (piano terra del Municipio di Rodello -piazza Comunale n. 6)

INAUGURAZIONE NUOVO ANNO ACCADEMICO Mercoledì 26 OTTOBRE ore 15.00 con il corso "La burocrazia in farmacia: come non farsi rompere le scatole dal farmacista". Docente: dottoressa Elisabetta Giussani

Programma 2022/23





OTTOBRE

Mercoledì 26 La burocrazia in farmacia: come non farsi rompere le scatole dal farmacista Docente: Elisabetta Giussani

NOVEMBRE

Mercoledì 9 Lettura espressiva e teatro Docente: Oscar Barile

Mercoledì 16 Invalidità civile e pensioni Docente: Luciano Audasso

Mercoledì 23 Per la parità di genere Docente: Loredana Sardo

Mercoledì 30 L’arte di saper leggere Docente: Elio Stona

DICEMBRE

Mercoledì 7 Modi di dire in italiano e in piemontese Docente: Cesare Mozzone

Mercoledì 14 Quattro chiacchiere con… Docente: Pino Milenr

GENNAIO

Mercoledì 11 L’aldilà trascurato Docente: Mauro Aimassi

Mercoledì 18 Ci sono ancora le rondini? Come vivono? Docente: Silvio Marengo

Mercoledì 25 Il ponte Morandi di Genova Docente: Enrico Serra

FEBBRAIO

Mercoledì 1 Tutela del risparmio in banca e in posta Docente: Mauro Tibaldi

Mercoledì 8 La casata dei conti Rangone Docente: Mario Proglio

Mercoledì 15 La scrittura creativa: come si inventa una storia Docente: Max Mao

Mercoledì 22 La transizione energetica Docente: Andrea Castagnotti

MARZO

Mercoledì 1 La donna nella storia: dalla preistoria ai giorni nostri Docente: Margherita Corrado

Mercoledì 8 La regina dei balli a palchetto Docente: Margot

Mercoledì 15 Le frodi nei prodotti ittici Docente: Elena Bruno

Mercoledì 22 Le false credenze Docente: Fabio Martini

Mercoledì 29 I rimedi naturali Docente: Annalisa Sartoris

APRILE

Mercoledì 5 Corretti stili di vita Docente: Laura Marinaro

Mercoledì 12 Smartphone e social media Docente: Coop. Lunetica

Mercoledì 19 Storia del denaro Docente: Virginio Bertolotti

Mercoledì 26 Le malattie a trasmissione alimentare Docente: Francesca Fioretto

MAGGIO

Mercoledì 3 Anziani e creatività Docente: Dario Bracco

Mercoledì 10 Nordic Walking Docente: Fabio Fazzone

Mercoledì 17 Quali novità a Rodello? Docente: Franco Aledda

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: MUNICIPIO DI RODELLO 0173/617107, ARCI BRA UNI-TRE 0172/245901 info@arcibra.it – www.arcibra.it