Volley: Lpm Bam Mondovì reduce dal test match con il Pinerolo (2-2), Laura Grigolo: "atteggiamento carico e positivo" (VIDEO)

E' un Puma che continua a correre e a sudare in vista dell'avvio del campionato di serie A2. Ieri pomeriggio la Lpm Bam Mondovì ha sostenuto un test match con avversario il Wash4green Pinerolo, formazione neo promossa in A1.

Il risultato finale è stato di 2-2, con ulteriori segnali positivi forniti dalla formazione allenata da coach Matteo Bibo Solforati. Anche oggi la squadra rossoblù è tornata in campo per allenarsi. Di seguito il commento della schiacciatrice Laura Grigolo, ex di turno, che ai nostri microfoni ha fatto il punto sulla situazione in casa Puma: