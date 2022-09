La giornata dei Locali Storici: c’è anche il Bar Pasticceria Converso di Bra: 184 anni di dolcezza

L’Italia è pienissima di locali storici, vere e proprie istituzioni nate all’epoca dei nostri nonni e bisnonni (ma pure molto prima). A questi baluardi gloriosi della ristorazione è dedicata la giornata di sabato 1° ottobre. Un bellissimo appuntamento con i Locali Storici d’Italia che, per l’occasione, apriranno le proprie porte ai visitatori per una full-immersion di storia con circa 100 iniziative speciali tra degustazioni, visite guidate e rievocazioni in tutte le regioni italiane.

Scorrendo l’elenco non poteva mancare il Bar Pasticceria Converso di Bra, noto per la pregiata produzione dolciaria e gastronomica, totalmente artigianale e naturale, proprio come vuole la tradizione.

Quante colazioni sono passate in questa pasticceria, operativa dal 1838. Storia vera iniziata con una licenza di esercizio di confetteria, rilasciata a Giuseppe Converso. È proprio agli albori del secolo che Felice Converso, il nipote del fondatore, apre nella centralissima via Vittorio Emanuele II, la liquoreria, pasticceria, caffè che ancora oggi porta il suo nome. Ed ecco che attraversando secoli, anni ed epoche diverse, il Bar Pasticceria Converso a Bra si presenta immutato, ovvero arredato con le originali boiserie e i mobili in legno di ciliegio, ma soprattutto caratterizzato dalla bontà e dalla semplicità di un tempo.

E, dalla sua apertura ad oggi, il locale ne ha compiuta di strada, passando poi per il ruolo di luogo di ritrovo degli inizi degli anni Novanta, di proprietà della famiglia Boglione, che ne ha amorevolmente restaurato gli interni. Tuttora vengono riproposte le classiche specialità come: la pasticceria mignon dolce e salata, la pralineria, i braidesini di cioccolato al rhum, i gianduiotti, i gelati, i marron glacé, i panettoni al moscato senza canditi, ma con un impasto arricchito da uvetta macerata nel moscato ed altre sorprese di fantasia dolciaria. Insomma, se vi capita di passare nei pressi di via Vittorio Emanuele II 199, sappiate che la pausa caffè sarà d’obbligo qui.

L’evento, organizzato dall’Associazione Locali Storici d’Italia che ogni 2 anni pubblica l’omonima Guida, rilancia il tema dedicato alla straordinaria resilienza degli oltre 200 locali cult del nostro Paese. Sopravvissuti alle guerre mondiali ed alle cannonate, a crisi economiche e a catastrofi naturali, i Locali storici d’Italia non si sono arresi alle difficoltà della pandemia e si confermano dimore senza tempo del fascino del made in Italy.

Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie-confetterie-caffè letterari e fiaschetterie tutelati e valorizzati da oltre 45 anni dall’Associazione Locali Storici d’Italia devono avere almeno 70 anni di storia e devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del locale), ma anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri.