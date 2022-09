Bra: aperte le candidature a presidente di seggio elettorale

A partire da sabato 1° e fino a lunedì 31 ottobre possono fare richiesta gli iscritti alle liste elettorali del Comune di Bra in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (allegando la fotocopia alla domanda), mentre non potranno fare domanda coloro che abbiano superato i 70 anni d'età, i dipendenti dei ministeri dell'Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti, chi è in servizio nelle forze armate, i medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito web del Comune di Bra (sezione “Area Tematica/Elettorale/Presidente di Seggio elettorale”) o disponibile presso l’ufficio Elettorale.

Il modello di domanda va presentato, nei termini indicati, presso l'Ufficio Elettorale comunale, in via Barbacana 6 (primo piano), previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì in orario 8.45 – 12.45, oppure via mail, scrivendo a comunebra@postecert.it.

Maggiori informazioni telefonando al numero 0172.438386 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it.