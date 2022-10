Gli eventi del weekend all'Oktoberfest Cuneo. Domenica ogni boccale di birra sosterrà la ricerca sul cancro

Da oggi al via il primo weekend dell'Oktoberfest Cuneo. Ecco gli eventi in programma fino a domenica.

Venerdì 30 settembre, alle ore 20, la Juhei Band darà il via alla musica nel Padiglione principale, seguita alle 23 dal gruppo ’80 voglia di 90 2000’, con la loro trascinante tribute disco dance. Alle 21, presso il Pala eventi invece, ci sarà un dj set, seguito i Fool party che animeranno il palco con il meglio della musica dance. A seguire, ancora dj set al Pala eventi.

Sabato 1° ottobre, la giornata inizierà con il Family Day, che prevede il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park dalle 11 alle 13. Alle 13 si esibiranno i musicisti bavaresi della Juhej Band nel Padiglione principale e, alle 17, Paulaner Oktoberfest ospiterà il motoraduno degli Hells Angels Mc Cuneo. Alle 19, la Juhej Band tornerà sul palco del Padiglione principale fino alle 23, lasciando poi il posto all’esibizione di una delle cover band più gettonate del momento, i Settesotto. Nel frattempo, presso il Pala eventi, dalle 21 ci sarà dj Reghe’n’rolla in consolle e alle 23 il live rock dei Borderline. Dopo la mezzanotte, tonerà il dj set per continuare i festeggiamenti.

Domenica 2 ottobre, ci sarà la tradizionale Santa Messa all’aperto, celebrata da Don Carlo Occelli, alle ore 10.30, mentre dalle 11 alle 13 continua il Family Day con il prezzo dimezzato sulle attrazioni del Luna Park. Alle 13, il Pala eventi ospiterà l’esibizione degli atleti della squadra di cheerleading del Gruppo Le Nuvole, alle 14.30, i balli country del Country Old Wild West Cuneo e, dalle 16, il contest dei dj con Fuoritempo. Nel frattempo, nel Padiglione principale, dalle 13 si esibirà la Juhei Band con la musica tradizionale bavarese, fino alle 21, in cui prenderà il via la cena animata con Dj Schiffer.

Paulaner Oktoberfest si colora di rosa a sostegno della campagna “Life is Pink” promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a favore della lotta contro i tumori femminili. Per ogni boccale consumato, 0,50 centesimi verranno donati alla Fondazione, seguendo il motto “Bevi in compagnia e sostieni la ricerca”.