Nel cebano in tour nei borghi tra sapori, profumi e colori con “Uniti nella Distanza”

“… Ogni tanto fa proprio bene trascorrere un pomeriggio diverso insieme ad altre persone condividendo i ricordi del passato con una buona merenda a tavola…” “E’ la prima volta che vedo questo spettacolo con la lavanda, forse dovrei uscire un po' di più..”

Queste sono solo alcune delle parole e delle emozioni riferite da coloro che partecipano alle iniziative di “Uniti nella Distanza” progetto promosso dal Servizio Socio Assistenziale dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta- Langa Cebana- Alta Valle Bormida in collaborazione con le associazioni “Orizzonte di Vita Piemonte” e “Il Tempo Amico” e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

È rivolto alle persone anziane residenti nei Comuni di Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Di Ceva, Ceva, Cigliè, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Montezemolo, Paroldo, Roascio, Roccaciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina e Viola.

Durante l’estate 2022 sono stati realizzati dei momenti di convivialità esplorando le bellezze di alcuni borghi del territorio e assaporando i prodotti locali, oltre al consueto supporto nel disbrigo delle pratiche burocratiche, accompagnamenti, consegna della spesa e farmaci a domicilio e altri servizi.

Il 18 giugno alcuni beneficiari sono stati accompagnati da Luciana e da Erika (personale del progetto) a Camerana per una camminata immersa nei boschi alla scoperta del Pilone del Foresto, anticamente punto di sosta e di ristoro per i pellegrini. Dopo la visita con la guida locale la giornata è stata allietata da un ricco rinfresco presso il ristorante “La Pavoncella”.

Al 30 giugno invece si è andati a visitare il borgo del Comune di Sale San Giovanni alla scoperta dei profumi, dei colori passeggiando tra la lavanda e le bellezze artistiche- storiche nelle vie del paese, concludendo la giornata con una merenda in allegria.

Nel mese di luglio è stata organizzata un’escursione nel Comune di Murazzano per ammirare le bellezze paesaggistiche e assaporare i prodotti tipici locali ed in particolare i vari formaggi accompagnati dai racconti dei produttori, rispetto i loro allevamenti e le varie fasi di lavorazione.

L’estate sta trascorrendo con altri piccoli momenti di incontro e di racconti tra i vari beneficiari allietandone così le giornate.

Per tutte le iniziative che si stanno realizzando nell’ambito di “Uniti nella Distanza” si ringrazia per la preziosa collaborazione e la disponibilità: il Comune di Camerana, Comune di Sale San Giovanni, Comune di Murazzano, le guide locali, l’équipe del progetto “Con Te per Te”, le Associazioni “Orizzonti di Vita Valle Bormida”, “Don Salvatico” di Saliceto, “il Tempo Amico”, “Orizzonti di Vita Piemonte”, Italo Nardini fiduciario del Club 500 Italia Coordinamento Ceva- Mondovì con il gruppo Amici 500 Ceva, Luciana ed Erika e tutti coloro che hanno reso possibile questi importanti momenti.

Per informazioni rivolgersi al n.331.2308704 Luciana (Servizio Sociale Unione Montana)