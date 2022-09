Beppe Ghisolfi premiato con il cavallo d'oro a Venezia

Un cavallo d'oro che rappresenta, in una preziosa miniatura da 24 carati, il famoso monumentale esemplare di razza collocato all'ingresso della sede nazionale della Rai in viale Mazzini a Roma.

A riceverlo è stato il Banchiere internazionale, saggista e giornalista Professor Beppe Ghisolfi, nella stessa nobiliare location del palazzo della Regione del Veneto, sulle rive della Laguna veneziana, dove nello scorso mese di marzo il patron Sileno Candelaresi - Presidente della giuria d'onore in rappresentanza altresì del Senatore Mario Baccini - gli consegnò il celeberrimo Leone d'oro assegnato a riconoscimento di una carriera interamente dedicata alla comunicazione e all'educazione finanziaria delle nuove generazioni.

Un simbolo di riconoscimento, scrivevamo, che diventa al tempo stesso di riconoscenza e gratitudine speciale per un impegno oramai trentennale, attraverso il quale sono state create le condizioni per uno sviluppo culturale, applicato al mondo del lavoro, dell'impresa e dell'economia reale, del quale ha beneficiato una platea amplissima di studenti in epoche diverse e successive.